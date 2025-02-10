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События

Полицейского начальника арестовали за серьезное преступление в Жамбылской области

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 09:44 Фото: polisia.kz
Прокуратура Жамбылской области начала досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа региона, укрытие проявилось в не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований по факту кражи 10 млн 700 тыс. тенге, совершенной на территории района.

"В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по п. 2 ч. 3 ст. 433 УК (укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемый сотрудник полиции задержан в порядке ст. 128-131 УПК и в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Согласно ст. 201 УПК, иная информация разглашению не подлежит", – сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что за укрытие преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Месяц назад, 10 января, стало известно, что в Актау задержали главу военно-следственного управления (ВСУ) Министерства внутренних дел по подозрению в получении взятки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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