Происшествия

Крыша цеха рухнула на рабочих на автозаводе в России

крыша рухнула на головы рабочих на заводе в России, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 19:08 Фото: МЧС РФ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о том, что в Краснинском округе на заводе по производству автомобилей произошло обрушение крыши одного из цехов. Под завалами оказались люди. Площадь обрушения составила около пяти тысяч квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ, организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется. Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются. По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха", – написал Артамонов в Telegram.

Чуть позже стало известно о том, что спасателям удалось извлечь еще троих пострадавших, одному из которых медики уже оказывают помощь.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Здание цеха обследуют с применением тепловизоров.

Ранее сообщалось, что в Балхаше обрушился подъезд пятиэтажки.

Елена Беляева
Елена Беляева
