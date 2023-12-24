Мощный пожар охватил билборды, павильоны и торговые дома в Есике

24 декабря 2023 года в 03:35 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в городе Есике Енбекшиказахского района на пересечении улиц Фрунзе и Алматинская разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, на месте горели навес, билборды, торговые павильоны по продаже штор и ковров, мебельного и продуктового магазина "Со склада" с переходом на кровлю торгового дома "Пассаж" и переходом на торговый дом "Шамшат".



На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства департамента.

"На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03:40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре. Принятыми мерами в 06:20 пожар был локализован и в 07:40 ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 кв. м". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Отмечается, что не допущено распространение огня на близстоящий торговый дом "Халифа", склад одежды и мебельный магазин.

Жертв и пострадавших нет.

Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной базы ДЧС Алматинской области.

"В ликвидации пожара были задействованы 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников, три единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и две единицы техники бригады скорой медицинской помощи", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане. Посетителей и работников торгового центра тогда эвакуировали.