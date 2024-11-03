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В Актюбинской области ликвидирована угроза взрыва

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 06:59 Фото: Zakon.kz
В городе Темир одноименного района произошло возгорание хозяйственной постройки по ул.Богенбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Пожарные выявили очаг горения на стадии объемного развития пожара, охватившего большую территорию.

Также огнеборцы обнаружили газовый и кислородный баллоны, которые были охлаждены и вынесены из охваченного огнем строения на безопасное место.

Несмотря поздний вызов, повлекший значительное распространение огня пожарным удалось ликвидировать пожар на общей площади 500 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два человека получили ожоги в Алматинской области: они пытались потушить пожар в мебельном цехе.

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