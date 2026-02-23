#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Казахстанец получил пожизненный срок за убийство жены и сына: судья объяснила приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 19:14 Фото: Zakon.kz
Судья, вынесшая 20 февраля 2026 года пожизненный приговор убийце супруги и несовершеннолетнего сына в Костанайской области, объяснила причины принятия максимально сурового решения, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что, согласно материалам дела, 29 сентября 2025 года в селе Аманкарагай Аулиекольского района Максим Нечаев зарезал жену Светлану и 16-летнего сына Даниила. Свидетели дали показания, что накануне преступления супруги намеревались развестись.

В приговоре судья Жаннара Тлеубаева зачитала, что подсудимый Нечаев, находясь у себя дома ночью, не желая разводиться с женой, которая инициировала вопрос о разводе, испытывая ревность, направился к ней в комнату для выяснения с ней отношений. При этом заранее вооружился кухонным ножом и хомутами, чтобы при необходимости связать своего несовершеннолетнего сына и супругу.

"По пути в комнату к супруге скрипом пола вы, Нечаев, разбудили своего несовершеннолетнего сына, который, увидев в руках подсудимого нож, пытался его остановить и помешать разобраться ему со своей матерью. Подсудимый с целью убийства умышленно, испытывая чувство злости и обиды к несовершеннолетнему сыну, который помешал ему разобраться с собственной супругой, с целью убийства ножом нанес удары в область сердца, груди и тела несовершеннолетнего сына".Жаннара Тлеубаева

По словам судьи, услышав шум, супруга подсудимого проснулась и кинулась помогать сыну, пытаясь остановить его.

"Однако подсудимый сначала ударил потерпевшую кулаком, от чего она упала на свою кровать, затем, действуя на почве ревности, с целью убийства двух членов своей семьи умышленно тем же ножом нанес многочисленные ножевые ранения в область груди и тела своей супруги. В результате полученных многочисленных ножевых ранений потерпевшие скончались на месте преступления. Вы же, подсудимый, удостоверившись в смерти потерпевших, скрылись с места происшествия".Жаннара Тлеубаева

Жаннара Тлеубаева отметила, что вина обвиняемого полностью доказана совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями свидетелей, допрошенных экспертов, заключению судебно-медицинских экспертиз, заключению специалистов, в том числе протоколом следственных действий.

"Ваша вина полностью подтвердилась также вашими собственными признательными показаниями, которые вы давали на стадии досудебного расследования, где вы подробно, последовательно рассказывали способ убийства вашей семьи. Вы рассказали причину, в том числе о том, что вы заранее приготовили нож и предметы, предназначенные для подавления сопротивления вашей жены и вашего сына. Суд, принимая решение о размере и виде наказания, учел тяжесть преступления, наступившие необратимые последствия в виде смерти, личность осужденного, который с шокирующей бессердечностью, полным равнодушием, хладнокровно и умышленно лишил жизни членов собственной семьи. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что вы представляете особую опасность для общества".Жаннара Тлеубаева

20 февраля 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области судья Жаннара Тлеубаева признала подсудимого виновным по статье "Убийство двух или более лиц, заведомо несовершеннолетнего лица" и приговорила к пожизненному заключению в учреждении чрезвычайной безопасности.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
