Что выявляют камеры уличного видеонаблюдения в Алматы

Заместитель руководителя управления цифровизации Алматы Мейрам Дюсюков 19 февраля рассказал о развитии в городе системы видеомониторинга и аналитики на основе искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодня в Алматы работает 45 тысяч камер видеонаблюдения.

"А в следующем году их число вырастет до 70 тысяч. Это позволит еще более эффективно контролировать ситуацию в городе", – сказал спикер.

Городская система видеомониторинга способна:

обнаруживать скопления людей и анализировать поведение

выявлять драки и подозрительные предметы

распознавать оружие в общественных местах

фиксировать нарушения общественного порядка, возгорания и задымление.

"В следующем году мы планируем внедрить новые функции, такие как выявление незаконных свалок, контроль за общественным транспортом и обнаружение бродячих животных ", – подчеркнул Дюсюков.

Еще одно важное новшество – система мгновенного экстренного оповещения через технологию Cell Broadcast, позволяющая передавать важные сообщения на мобильные устройства без перегрузки сетей.

"В рамках тестирования система обработала 47 тысяч секторов базовых станций сотовых операторов, обеспечив 99,6% успешных рассылок", – уточнил Дюсюков.

Ранее стало известно, что камеры "Сергек" в Алматы начнут выявлять еще одно нарушение ПДД.