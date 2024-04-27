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Законодательство РК

В гараже жителя Есиля вспыхнул автомобиль

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 21:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
27 апреля текущего года в 20:26 в городе Есиль по улице Гарышкерлер в гараже загорелся автомобиль. Предварительная площадь пожара – 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, на место вызова выехали пять спасателей и одна единица техники.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Пожар локализован в 20:42, ликвидирован в 20:50", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 21:52

Фото: пресс-служба МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома, хозяйкой которого оказалась пожилая женщина.

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