В гараже жителя Есиля вспыхнул автомобиль

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 апреля текущего года в 20:26 в городе Есиль по улице Гарышкерлер в гараже загорелся автомобиль. Предварительная площадь пожара – 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, на место вызова выехали пять спасателей и одна единица техники. "Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Пожар локализован в 20:42, ликвидирован в 20:50", – говорится в сообщении. Жертв и пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС РК Причина пожара устанавливается. Ранее сообщалось, что алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома, хозяйкой которого оказалась пожилая женщина. Читайте также Алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины

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