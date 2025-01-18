5 млн тенге за "переписку" с несовершеннолетней: в мошенничестве подозревают жителей Петропавловска

В СКО полицейские передали в суд материалы по двум фактам мошенничества, в которых подозреваются трое жителей Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в одном случае потерпевший согласился выпить с малознакомыми людьми, а протрезвев, обнаружил, что у него исчезли деньги с депозита. Кроме того, злоумышленники оформили на него товарные кредиты. Сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона тенге.

"Второй потерпевший получил в социальной сети предложение о переписке от молодой женщины. Впоследствии ему назначили встречу двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции и стали угрожать уголовным преследованием за якобы переписку с несовершеннолетней. Впрочем, они пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение. "Решение" обошлось потерпевшему в сумму свыше 5 млн 700 тыс. тенге товарными кредитами, микрофинансовыми займами и прямым выводом денег с депозита", – рассказали в полиции.

В настоящее время материалы по фактам мошенничества в крупном размере переданы в суд. Подозреваемым грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

А в Алматинской области 51-летнего мужчину подозревают в том, что он под предлогом продажи бизнеса завладел 69 миллионами тенге.