5 млн тенге за "переписку" с несовершеннолетней: в мошенничестве подозревают жителей Петропавловска
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В СКО полицейские передали в суд материалы по двум фактам мошенничества, в которых подозреваются трое жителей Петропавловска, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, в одном случае потерпевший согласился выпить с малознакомыми людьми, а протрезвев, обнаружил, что у него исчезли деньги с депозита. Кроме того, злоумышленники оформили на него товарные кредиты. Сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона тенге.
"Второй потерпевший получил в социальной сети предложение о переписке от молодой женщины. Впоследствии ему назначили встречу двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции и стали угрожать уголовным преследованием за якобы переписку с несовершеннолетней. Впрочем, они пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение. "Решение" обошлось потерпевшему в сумму свыше 5 млн 700 тыс. тенге товарными кредитами, микрофинансовыми займами и прямым выводом денег с депозита", – рассказали в полиции.
В настоящее время материалы по фактам мошенничества в крупном размере переданы в суд. Подозреваемым грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
А в Алматинской области 51-летнего мужчину подозревают в том, что он под предлогом продажи бизнеса завладел 69 миллионами тенге.
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