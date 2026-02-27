Наркокурьер занервничал перед полицейскими и выдал себя в Астане

Столичные полицейские задержали 37-летнего водителя Hyundai на выезде из города. Во время проверки на посту мужчина занервничал, бросил автомобиль и попытался скрыться от правоохранителей, однако был задержан на месте, сообщает Zakon.kz.

Во время осмотра машины в багажнике под обшивкой обнаружили черный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "Альфа-PVP" массой свыше двух килограммов. Также изъяты вакууматор и пакеты Zip Lock, что указывает на подготовку к сбыту.

"Задержанный намеревался перевезти партию в другой регион. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются возможные соучастники. Правоохранительные органы напоминают об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и просят сообщать о подобных фактах по номеру 102", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков в Алматы. По данному факту был задержан мужчина, которому в феврале 2026 года суд вынес приговор.