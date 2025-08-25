В Астане задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Во время отработки ОПМ "Қарасора-2025" столичные полицейские заметили парня, который что-то прятал в кустах. Увидев стражей порядка, он занервничал и попытался скрыться. После короткой погони молодой человек был задержан, сообщает Zakon.kz.

У подозреваемого, 23-летнего парня, в карманах обнаружено 27 свертков с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это гашиш. В кустах полицейские нашли еще один спрятанный пакетик с таким наркотиком.

Фото: Polisia.kz.

"Молодой человек узнал о работе закладчика в интернете месяц назад. Он получал заранее расфасованные, замотанные в изоленту пакеты с наркотиками и оставлял их в тайниках. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в содеянном и был помещен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

