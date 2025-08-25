#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.34
623.05
6.65
Происшествия

В Астане задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 18:30 Фото: pexels
Во время отработки ОПМ "Қарасора-2025" столичные полицейские заметили парня, который что-то прятал в кустах. Увидев стражей порядка, он занервничал и попытался скрыться. После короткой погони молодой человек был задержан, сообщает Zakon.kz.

У подозреваемого, 23-летнего парня, в карманах обнаружено 27 свертков с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это гашиш. В кустах полицейские нашли еще один спрятанный пакетик с таким наркотиком.

Фото: Polisia.kz.

"Молодой человек узнал о работе закладчика в интернете месяц назад. Он получал заранее расфасованные, замотанные в изоленту пакеты с наркотиками и оставлял их в тайниках. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в содеянном и был помещен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что в Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
На Сайране открытым пламенем горит жилой дом
Происшествия
15:50, Сегодня
На Сайране открытым пламенем горит жилой дом
В Астане пассажирский автобус вылетел с дороги: пострадали 14 человек
Происшествия
12:32, Сегодня
В Астане пассажирский автобус вылетел с дороги: пострадали 14 человек
Пассажирский поезд Жезказган – Астана столкнулся с грузовым вагоном
Происшествия
10:14, Сегодня
Пассажирский поезд Жезказган – Астана столкнулся с грузовым вагоном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: