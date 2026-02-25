Вынесен приговор жителю Алматы, у которого нашли наркотики на 12,5 млн тенге

Транспортные полицейские ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков в Алматы. По данному факту был задержан мужчина, которому в феврале 2026 года суд вынес приговор, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 25 февраля, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте:

"В сентябре прошлого года в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2025" сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков в Алматы. В результате проведенных мероприятий транспортными полицейскими был установлен 24-летний житель города. При осмотре салона автомобиля подозреваемого обнаружено наркотическое вещество – пирролидиновалерофенон (a-PVP, так называемая "скорость"). Общий вес изъятого вещества составил 476 г".

По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии при нелегальном обороте составляет порядка 12,5 млн тенге. Тем самым транспортные полицейские предотвратили дальнейший сбыт крупной партии синтетических наркотиков и пресекли внутренний канал их поставки.

"По данному факту было проведено досудебное расследование. В феврале этого года Наурызбайский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор. Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы". Пресс-служба ДП на транспорте

Казахстанцам напоминают, что незаконный оборот наркотических средств относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений и влечет за собой строгую уголовную ответственность, включая длительные сроки лишения свободы.

13 февраля 2026 года стало известно, что в Алматы и Алматинской области проведена спецоперация, в ходе которой были задержаны 11 участников наркогруппы.