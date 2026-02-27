#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Первоклассница стала жертвой учителя? Жуткое преступление расследуют в Шымкенте

Девочку изнасиловали в Шымкенте скандал , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 18:14 Фото: freepik
В Шымкенте разгорается скандал вокруг одной из средних школ: 36-летнего учителя подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении семилетней ученицы, передает Zakon.kz.

Информация об инциденте, произошедшем 25 февраля, сначала появилась в социальных сетях, а затем была подтверждена официальными органами. С заявлением в полицию обратилась мать девочки, сообщив, что педагог насильно удерживал ребенка на коленях и совершал непристойные действия.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что пострадавшей школьнице сейчас оказывается необходимая психологическая помощь.

"Региональный уполномоченный по правам ребенка с первого дня после выявления инцидента выехала на место происшествия и находится на постоянной связи с матерью ребенка. Подчеркиваем, что безопасность и благополучие ребенка являются безусловным приоритетом. С 2024 года в стране ужесточены нормы законодательства за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. За физическое и психологическое насилие предусмотрена уголовная ответственность", – рассказали 27 февраля 2026 года в Комитете.

В Департаменте полиции Шымкента подтвердили возбуждение уголовного дела по заявлению горожанки. Подозреваемый уже задержан и доставлен в подразделение полиции.

"В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы возможных свидетелей и иных лиц, проверяются все доводы, анализируются и сопоставляются все полученные материалы и факты", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Правоохранители добавили, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента. Все следственные действия осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Ранее в селе Кордай Жамбылской области произошел вопиющий случай – 14-летнюю девочку с инвалидностью изнасиловали, и она забеременела. Мать девочки требует объективного и прозрачного расследования.

Канат Болысбек
