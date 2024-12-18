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События

Пожизненно посадили казахстанца за изнасилование 12-летней падчерицы

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Абайской области вынесли приговор мужчине за совершение действий сексуального характера в отношении девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации суда региона, подсудимый, находясь дома, пил вино.

"Воспользовавшись отсутствием супруги, принудил свою 12-летнюю падчерицу выпить стакан вина. Спустя некоторое время, лежа на диване, позвал малолетнюю потерпевшую лечь рядом с ним, чтобы посмотреть фильм на телефоне. В это время у него возник преступный умысел, направленный на совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней. Применяя насилие, несмотря на активное сопротивление и крики, снял с нее одежду и совершил действия сексуального характера, причинив физическую боль и страдания потерпевшей", – сказано в сообщении суда.

В суде мужчина вину признал полностью, раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее Zakon.kz рассказывал о приговоре жителю Экибастуза, который заманил девочку к себе домой и изнасиловал. Ему дали 20 лет. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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