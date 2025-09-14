Школьник-футболист погиб в Жамбылской области

Школьный футбольный матч в селе Коккайнар Жамбылской области закончился гибелью старшеклассника, сообщает Zakon.kz.

После игры старшеклассники поссорились из-за результата и устроили драку. Один из участников потерял сознание и умер дома еще до приезда скорой помощи, передает телеканал "КТК" в своем Telegram-канале.

"Полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – юноши 16 и 17 лет. Оба участника трагического матча помещены в изолятор временного содержания.

11 сентября в Алматинской области автобус со школьниками столкнулся с легковушкой.

