Школьник-футболист погиб в Жамбылской области
Фото: pixabay
Школьный футбольный матч в селе Коккайнар Жамбылской области закончился гибелью старшеклассника, сообщает Zakon.kz.
После игры старшеклассники поссорились из-за результата и устроили драку. Один из участников потерял сознание и умер дома еще до приезда скорой помощи, передает телеканал "КТК" в своем Telegram-канале.
"Полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – юноши 16 и 17 лет. Оба участника трагического матча помещены в изолятор временного содержания.
