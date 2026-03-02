В Алматы туристический автобус не справился с дорогой по пути на "Медеу"

В Медеуском районе, на пути к высокогорному катку "Медеу", произошло происшествие на дороге: из-за крутого подъема и обледенелого заснеженного покрытия туристический автобус не смог продолжить движение и застрял, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на момент инцидента пассажиров в салоне не было – люди самостоятельно спустились в город на попутном транспорте.

"Для оказания помощи на место оперативно прибыли силы Республиканского оперативно-спасательного отряда и подразделения пожарной службы МЧС РК. Используя технику повышенной проходимости и буксировочные тросы, спасатели вытянули многотонный транспорт из снежного заноса на очищенный участок дороги", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает: при движении в горных районах в зимний период будьте предельно внимательны, используйте зимнюю резину и соблюдайте скоростной режим.

