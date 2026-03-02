#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Происшествия

В Алматы туристический автобус не справился с дорогой по пути на "Медеу"

туристический автобус застрял по пути к высокогорному катку в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 00:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Медеуском районе, на пути к высокогорному катку "Медеу", произошло происшествие на дороге: из-за крутого подъема и обледенелого заснеженного покрытия туристический автобус не смог продолжить движение и застрял, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на момент инцидента пассажиров в салоне не было – люди самостоятельно спустились в город на попутном транспорте.

"Для оказания помощи на место оперативно прибыли силы Республиканского оперативно-спасательного отряда и подразделения пожарной службы МЧС РК. Используя технику повышенной проходимости и буксировочные тросы, спасатели вытянули многотонный транспорт из снежного заноса на очищенный участок дороги", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает: при движении в горных районах в зимний период будьте предельно внимательны, используйте зимнюю резину и соблюдайте скоростной режим.

Ранее сообщалось, что машину сильно повредили за пару минут до погрузки на эвакуатор в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мощное лобовое столкновение на дороге к "Медеу" в Алматы: пострадали пять человек
22:35, 06 января 2025
Мощное лобовое столкновение на дороге к "Медеу" в Алматы: пострадали пять человек
В Алматы две ночи подряд будут перекрывать дорогу до Медеу
15:10, 27 августа 2024
В Алматы две ночи подряд будут перекрывать дорогу до Медеу
Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы
17:24, 06 октября 2023
Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Победитель Almaty Open-2024 не может вылететь в США из Дубая
01:20, 03 марта 2026
Победитель Almaty Open-2024 не может вылететь в США из Дубая
"Было похоже на детский сад": главный тренер "Барыса" — о 0:7 со СКА
00:53, 03 марта 2026
"Было похоже на детский сад": главный тренер "Барыса" — о 0:7 со СКА
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" в КХЛ
00:38, 03 марта 2026
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" в КХЛ
Защита оспаривает выводы экспертизы по делу супруги Шавката Рахмонова
00:10, 03 марта 2026
Защита оспаривает выводы экспертизы по делу супруги Шавката Рахмонова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: