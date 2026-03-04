Запах, который выдал тайну: чем обернулась проверка съемной квартиры в Алматы

В Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности во взаимодействии с подразделением специального назначения нашли подпольную фитолабораторию, которая культивировала наркосодержащие растения, сообщает Zakon.kz.

В арендованном жилом помещении злоумышленниками были оборудованы специальные термопалатки, оснащенные системами освещения и вентиляции, предназначенные для выращивания растений каннабисной группы.

В ходе санкционированного обыска из незаконного оборота изъяты кусты наркосодержащих растений, высушенное вещество растительного происхождения, семена, электронные весы, упаковочный материал, оборудование для сушки и выращивания, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.





"По подозрению в организации незаконного производства задержаны двое мужчин, которые водворены в изолятор временного содержания. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Начальник Управления по противодействию наркопреступности Мурат Жумабаев подчеркнул, что работа по выявлению подобных фактов ведется на системной основе.

"Мы целенаправленно выявляем и пресекаем каналы незаконного выращивания и распространения наркотиков. Любые попытки организовать производство наркосодержащих веществ будут жестко пресекаться. Это вопрос безопасности граждан и защиты молодежи", – отметил Жумабаев.

В полиции добавили, что мероприятия, направленные на противодействие наркопреступности в мегаполисе, продолжаются.

