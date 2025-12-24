#Казахстан в сравнении
События

В Алматы перекрыли крупный канал поставки наркотиков

кадры спецоперации в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 12:28 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы, занимавшейся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Подробностями спецоперации сегодня, 24 декабря 2025 года, поделились в пресс-службе городского ДП:

"В ходе спецмероприятия полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 10 кг гашиша. Наркотики доставлялись в Алматы из другого региона страны для последующей реализации на территории мегаполиса. По данному факту в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они водворены в ИВС".

В алматинской полиции отметили, что следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Астане повара ресторана задержали из-за интересных "приправ".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
