В Алматы перекрыли крупный канал поставки наркотиков
Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы, занимавшейся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
Подробностями спецоперации сегодня, 24 декабря 2025 года, поделились в пресс-службе городского ДП:
"В ходе спецмероприятия полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 10 кг гашиша. Наркотики доставлялись в Алматы из другого региона страны для последующей реализации на территории мегаполиса. По данному факту в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они водворены в ИВС".
В алматинской полиции отметили, что следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Астане повара ресторана задержали из-за интересных "приправ".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript