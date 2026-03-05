Едва не погибли во сне: семья из трех человек отравилась угарным газом в СКО

В городе Тайынше Северо-Казахстанской области семья из трех человек отравилась угарным газом. ЧП произошло утром 4 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает Qazaqstan Media, пострадавших доставили в районную больницу, где за их состоянием сейчас наблюдают врачи. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправная отопительная печь в частном доме.

Из-за этого в помещении скопился угарный газ. В результате пострадали 53-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 14-летний сын. По словам медиков, сейчас состояние всех пациентов стабильное.

"Они пришли в сознание и дышат самостоятельно. Пока семья находится в реанимации под наблюдением специалистов. Если в течение дня состояние останется стабильным, их переведут в профильное отделение", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что мать и двое ее несовершеннолетних детей отравились в собственном доме угарным газом в Кокшетау.