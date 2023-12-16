Экс-супруга актрисы Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании

Бывшего супруга Памелы Андерсон, Томми Ли, обвинили в изнасиловании на борту вертолета. Иск против Томми Ли подала женщина, утверждающая, что инцидент произошел в феврале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Женщина утверждает, что она дружила с пилотом вертолета, и он пригласил ее полетать. Когда женщина прибыла на поле, она увидела Томми Ли и узнала, что они летят в Лос-Анджелес, а не в Сан-Диего, как планировалось, сообщает TMZ.



В воздухе Томми и пилот якобы начали пить алкоголь и принимать наркотики, после чего Ли совершил с ней действия сексуального характера пальцами и пытался склонить к оральному сексу.

Она отметила, что с этого времени страдает от тревожности, депрессии и ПТСР и требует материальной компенсации.

Ранее, министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса Парламента страны подтвердил факт изнасилования капитанами полиции девочки-подростка в Алматы.