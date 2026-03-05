Названа причина гибели людей в Шымкенте

5 марта озвучена предварительная причина гибели четверых жильцов одного подъезда в шымкентской многоэтажке, сообщает Zakon.kz.

Тела погибших обнаружили в трех разных квартирах 4 марта, на следующий день эксперты заявили, что их мог убить угарный газ. Он скопился из-за отсутствия тяги в дымоходе проточного водонагревателя, передает "КТК".

По словам жильцов дома, газом у них пахло около года. Они не раз жаловались на возможные утечки. Однако компания, которая наведывалась с проверками, ничем помочь не смогла.

"Наша аварийно-диспетчерская служба выехала на место и обнаружила, что там отсутствует тяга в дымоходах, установлен проточный водонагреватель. То есть дымоход еще был выведен в ванную комнату, что категорически запрещается. Соответственно требованиям, дымоход должен быть выше крыши выведен", – прокомментировал происшествие начальник филиала АО QazaqGaz Aimaq в городе Шымкенте Нурбек Рахманов.

Сразу после ЧП квартиры, где обнаружили тела, опечатали. На газовые трубы тоже поставили пломбы и отключили подачу. В доме сразу стало холодно, потому что отопление частично тоже было от газа. В газовой службе отметили, неправильная установка оборудования – это ответственность владельцев жилья. А специалисты организации пока лишь перекрыли подачу и намерены обследовать все квартиры. Газ не подключат, пока не будут устранены нарушения, а замерзающие жильцы уже начали покидать свои квартиры и перебираться к родным и знакомым.

В МВД также 5 марта рассказали, что дело, возбужденное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследуется. Но, кто может быть виновен, пока неясно.

"Вчера на место происшествия выезжали специалисты в соответствующей области Центра судебных экспертиз. И мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину. И далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу", – отметил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов.

Вместе с тем на своем сайте QazaqGaz Aimaq, компания выразила соболезнования родным погибших и призвала жителей регулярно проверять вентиляцию и дымоходы, а также устанавливать датчики утечки газа.

"Только соблюдение правил может гарантировать защиту ваших близких и вашего дома", – говорится в сообщении.

Также названа предварительная причина и даны поручения МЧС после трагедии в Щучинске и пожара в Семее.