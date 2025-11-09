#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
События

Двое медиков пострадали в Астане при обрушении фасада: одна из них в крайне тяжелом состоянии

скорая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 12:06 Фото: primeminister.kz
Двое сотрудников скорой помощи получили травмы во время обрушения части фасада девятиэтажного жилого дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.

Муж пострадавшей рассказал, что его жена получила серьезные повреждения головы, когда пыталась спасти людей из-под завалов.

"Они приехали на вызов: на людей упал фасад с девятого этажа. Ждали МЧС – их не было. Там плакали маленькие дети, жена вбежала и вытащила их. Пыталась вытащить мужчину, в этот момент кондиционер упал на ее голову", – рассказал он.

По словам мужчины, женщина поступила в больницу без сознания. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и провели трепанацию черепа, удалили гематому и остановили кровотечение.

"Глазные, носовые кости, задняя часть головы – череп полностью был сломан. Ее, можно сказать, собрали заново", – добавил супруг.

Сейчас у девушки также низкий гемоглобин и лейкоцитоз, состояние остается крайне тяжелым. Дальнейшие действия будут определять после проведения МРТ.

В Управлении здравоохранения Астаны сообщили Zakon.kz, что всего при обрушении пострадали пять человек.

"Двое из пострадавших – фельдшеры, травмы которых признаны производственными. Состояние одной остается крайне тяжелым, второго – среднего", – отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что распространяемая в соцсетях информация о том, что травмы сотрудников скорой не признаются производственными, не соответствует действительности. По факту происшествия полиция ведет досудебное расследование, а государственный инспектор труда проводит проверку в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РК. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Под завалами оказались 5 человек, их всех обнаружили и спасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане
14:07, 08 ноября 2025
5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане
В Астане фасад дома рухнул на ребенка
13:37, 13 мая 2024
В Астане фасад дома рухнул на ребенка
В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших
16:13, 08 ноября 2025
В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: