Двое медиков пострадали в Астане при обрушении фасада: одна из них в крайне тяжелом состоянии

Двое сотрудников скорой помощи получили травмы во время обрушения части фасада девятиэтажного жилого дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.

Муж пострадавшей рассказал, что его жена получила серьезные повреждения головы, когда пыталась спасти людей из-под завалов.

"Они приехали на вызов: на людей упал фасад с девятого этажа. Ждали МЧС – их не было. Там плакали маленькие дети, жена вбежала и вытащила их. Пыталась вытащить мужчину, в этот момент кондиционер упал на ее голову", – рассказал он.

По словам мужчины, женщина поступила в больницу без сознания. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и провели трепанацию черепа, удалили гематому и остановили кровотечение.

"Глазные, носовые кости, задняя часть головы – череп полностью был сломан. Ее, можно сказать, собрали заново", – добавил супруг.

Сейчас у девушки также низкий гемоглобин и лейкоцитоз, состояние остается крайне тяжелым. Дальнейшие действия будут определять после проведения МРТ.

В Управлении здравоохранения Астаны сообщили Zakon.kz, что всего при обрушении пострадали пять человек.

"Двое из пострадавших – фельдшеры, травмы которых признаны производственными. Состояние одной остается крайне тяжелым, второго – среднего", – отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что распространяемая в соцсетях информация о том, что травмы сотрудников скорой не признаются производственными, не соответствует действительности. По факту происшествия полиция ведет досудебное расследование, а государственный инспектор труда проводит проверку в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РК. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Под завалами оказались 5 человек, их всех обнаружили и спасли.

