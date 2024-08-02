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Шквальный ветер накрыл Астану: сносит облицовку домов, молния попала в "Хан Шатыр"

Шквальный ветер накрыл Астану: сносит облицовку домов, молния попала в &quot;Хан Шатыр&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 18:55 Фото: pixabay
Непогода 2 августа обрушилась на Астану. В Казнете распространяется видео, на котором сильный ветер сносит облицовку жилых домов, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что облицовка сначала падает на асфальт, потом ее дальше ветром уносит на детскую площадку.


На другом видео запечатлен момент, как мощная молния попадает в купол ТРЦ "Хан Шатыр".

Также в соцсетях астанчане сообщают, что цены на такси возросли в три раза. 

Ранее синоптики на 2 августа в Астане объявили штормовое предупреждение. "Казгидромет" предупредил о грозе.

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