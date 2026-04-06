Жуткая трагедия в Актау: школьница погибла после падения с высоты

В Актау 6 апреля 2026 года в одном из жилых домов произошло трагическое происшествие – 15-летняя девочка упала с высоты. Инцидент случился в 13-м микрорайоне Актау, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, на месте работали сотрудники полиции, территория была оцеплена. В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Мотивы и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, рассматривается суицид. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.