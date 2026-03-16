Происшествия

Диплома нет, деньги исчезли: в Уральске раскрыли двухлетнюю аферу

Полицейские Уральска задержали женщину за аферу с дипломом, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 18:34 Фото: Zakon.kz
В Уральске полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Она пообещала оформить диплом высшего образования для сына потерпевшей, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, жительница города обратилась к подозреваемой еще в 2023 году. Злоумышленница уверяла, что сможет помочь с поступлением и последующим получением диплома для ее сына. Под предлогом содействия в оформлении документов она получила от женщины денежные средства.

"В течение длительного времени подозреваемая вводила потерпевшую в заблуждение: отправляла сообщения и создавала видимость, что процесс оформления диплома идет. Однако к предполагаемому сроку окончания обучения ни диплома, ни возврата денег женщина не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию".Пресс-служба МВД РК

Как уточняется, сумма причиненного ущерба составила 1,5 млн тенге.

Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает: не доверяйте сомнительным предложениям по "ускоренному" получению дипломов и других документов. Все образовательные услуги должны осуществляться только через официальные учебные заведения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники атакуют водителей автобусов Уральска.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
