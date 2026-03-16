Диплома нет, деньги исчезли: в Уральске раскрыли двухлетнюю аферу
По данным полиции, жительница города обратилась к подозреваемой еще в 2023 году. Злоумышленница уверяла, что сможет помочь с поступлением и последующим получением диплома для ее сына. Под предлогом содействия в оформлении документов она получила от женщины денежные средства.
"В течение длительного времени подозреваемая вводила потерпевшую в заблуждение: отправляла сообщения и создавала видимость, что процесс оформления диплома идет. Однако к предполагаемому сроку окончания обучения ни диплома, ни возврата денег женщина не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию".Пресс-служба МВД РК
Как уточняется, сумма причиненного ущерба составила 1,5 млн тенге.
Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Полиция напоминает: не доверяйте сомнительным предложениям по "ускоренному" получению дипломов и других документов. Все образовательные услуги должны осуществляться только через официальные учебные заведения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
