В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц
Фото: polisia.kz
Полиция задержала двух жительниц Уральска, подозреваемых в совершении серии преступлений, сообщает Zakon.kz.
По данным полиция, в октябре прошлого года подозреваемые принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге со своего банковского счета. В ходе расследования выяснилось, что одна из задержанных причастна к ряду других преступлений: она вымогала деньги у школьницы, похитила средства другой учащейся колледжа и украла мобильный телефон, который позже сдала в ломбард.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они помещены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Студентов задержали за вымогательство в Актобе.
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