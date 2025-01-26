В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц

Полиция задержала двух жительниц Уральска, подозреваемых в совершении серии преступлений, сообщает Zakon.kz.

По данным полиция, в октябре прошлого года подозреваемые принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге со своего банковского счета. В ходе расследования выяснилось, что одна из задержанных причастна к ряду других преступлений: она вымогала деньги у школьницы, похитила средства другой учащейся колледжа и украла мобильный телефон, который позже сдала в ломбард.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они помещены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Студентов задержали за вымогательство в Актобе.