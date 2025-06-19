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Происшествия

Афера на миллионы тенге: в Астане задержали лже-риелторов

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 00:40 Фото: pexels
В столице задержаны двое подозреваемых в серии жилищных мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 19 июня полиция, аферисты представлялись посредниками в сделках с недвижимостью и предлагали "выгодные условия" для приобретения жилья. Но на деле исчезали с деньгами доверчивых клиентов.

Один из эпизодов связан с 45-летней женщиной, выдававшей себя за риелтора. По данным полиции, она вошла в доверие к жительнице Астаны, которая снимала жилье и мечтала о собственной квартире. Лжериелтор пообещала помощь в покупке недвижимости и получила 40 миллионов тенге. После чего просто исчезла. Позже выяснилось, что задержанная может быть причастна еще как минимум к девяти аналогичным случаям. В отношении нее ведется досудебное расследование.

Другой случай – 35-летний мужчина, который обманул женщину, пообещав оформить для нее квартиру в строящемся доме. Потерпевшая отдала ему 1,5 миллиона тенге наличными. Мужчина также задержан, полиция проверяет его причастность к другим эпизодам.

Правоохранители напоминают: при любых сделках с недвижимостью необходимо тщательно проверять документы и не передавать деньги без официального договора. В случае подозрений или факта мошенничества следует незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее сообщалось о другом мошенничестве. В Костанае расследуется дело о мошенничестве при долевом строительстве ЖК "Семья". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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