Тело мужчины нашли в сумке у дома в Актобе: подозреваемый в жутком убийстве задержан

В Актобе задержан подозреваемый в резонансном убийстве, тело жертвы которого было обнаружено в сумке у жилого дома. Информацию 17 марта 2026 года подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемого. Его личные данные, включая возраст и место жительства, в интересах следствия пока не разглашаются. Известно только то, что злоумышленник задержан.

"Предварительно установили, что подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки, они поссорились. Подозреваемый нанес мужчине несколько ножевых ранений. Подозреваемого взяли под стражу, по уголовному делу идет следствие", – рассказали в полиции.

На прошлой неделе жителей Актобе шокировала страшная находка: в мусорном контейнере была оставлена сумка с телом мужчины с признаками разложения. Местные жители рассказали, что подозрительный баул несколько дней лежал среди отходов и источал невыносимый запах.

Тогда полицейские сообщали, что внутри было тело 55-летнего мужчины.