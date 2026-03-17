#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Происшествия

Тело мужчины нашли в сумке у дома в Актобе: подозреваемый в жутком убийстве задержан

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 18:15 Фото: Zakon.kz
В Актобе задержан подозреваемый в резонансном убийстве, тело жертвы которого было обнаружено в сумке у жилого дома. Информацию 17 марта 2026 года подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемого. Его личные данные, включая возраст и место жительства, в интересах следствия пока не разглашаются. Известно только то, что злоумышленник задержан.

"Предварительно установили, что подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки, они поссорились. Подозреваемый нанес мужчине несколько ножевых ранений. Подозреваемого взяли под стражу, по уголовному делу идет следствие", – рассказали в полиции.

На прошлой неделе жителей Актобе шокировала страшная находка: в мусорном контейнере была оставлена сумка с телом мужчины с признаками разложения. Местные жители рассказали, что подозрительный баул несколько дней лежал среди отходов и источал невыносимый запах.

Тогда полицейские сообщали, что внутри было тело 55-летнего мужчины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: