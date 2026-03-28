Жестокое убийство подростка в Шалкаре: задержаны трое подозреваемых

В городе Шалкар Актюбинской области по делу о гибели 17-летнего Алихана Жанибека задержаны еще двое подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", 17-летний Алихан Жанибек погиб в ночь на 20 марта в ходе группового конфликта среди несовершеннолетних. Родные говорят, что это была разборка район на район. Алихан получил ножевое ранение в область груди и скончался.

Департамент полиции вскоре сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Позже стало известно, что по подозрению в убийстве задержали 18-летнего жителя Шалкара.

Сейчас по факту гибели 17-летнего жителя Шалкарского района проводится расследование по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за убийство и хулиганство, совершенное в группе лиц. В итоге в ИВС водворены трое подозреваемых. Кроме того, установлены очевидцы и остальные участники произошедшего.

Для расследования преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников.

Уголовное дело передано в областной департамент полиции. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

