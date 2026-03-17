Происшествия

Женщина выпала из окна в Актау: раскрыты детали о ее состоянии

Фото: пресс-служба акимата Алматы
Состояние женщины, выпавшей из окна в Актау, оценивается как крайне тяжелое. Об этом 17 марта 2026 года сообщили в Мангистауской областной больнице, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, пострадавшая 1991 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии. По словам врачей, прогнозы остаются неутешительными.

Медики озвучили предварительный диагноз пациентки: множественные травмы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти, рвано-ушибленные раны нижней губы и подбородка, закрытый перелом VI-VII ребер слева, открытый перелом бедренной кости, травматический шок.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится расследование. Иные подробности произошедшего на данный момент не разглашаются.

Ранее в Алматы пенсионер выпал из окна дома престарелых и получил несколько переломов в первый же день пребывания там.

