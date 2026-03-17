Происшествия

Казахстанец поджег женщину и отправился в тюрьму на 5 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 19:41 Фото: Zakon.kz
В Костанайском районе мужчину приговорили к 5 годам колонии за поджог женщины. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Tobol.info, в августе 2025 года подсудимый К., находясь на территории дачного участка в Костанайском районе, во время ссоры с потерпевшей С. облил женщину бензином и поджег. В результате происшествия она получила термические ожоги площадью около 30-35% поверхности тела. Эксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Потерпевшая настаивала на строгом наказании. Сам подсудимый признал вину и просил суд назначить наказание ближе к минимальному пределу санкции статьи.

При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство – наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также суд удовлетворил гражданские требования потерпевшей о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Павлодара поджег внедорожник экс-возлюбленной и отправился в тюрьму почти на 7 лет.

Канат Болысбек
Посылка из Таиланда отправила казахстанца в тюрьму на 16 лет
В тюрьму на 5 лет отправятся ветеринары Туркестанской области
Житель Павлодара поджег внедорожник экс-возлюбленной и отправился в тюрьму почти на 7 лет
