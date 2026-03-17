Казахстанец поджег женщину и отправился в тюрьму на 5 лет
Как пишет издание Tobol.info, в августе 2025 года подсудимый К., находясь на территории дачного участка в Костанайском районе, во время ссоры с потерпевшей С. облил женщину бензином и поджег. В результате происшествия она получила термические ожоги площадью около 30-35% поверхности тела. Эксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Потерпевшая настаивала на строгом наказании. Сам подсудимый признал вину и просил суд назначить наказание ближе к минимальному пределу санкции статьи.
При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство – наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также суд удовлетворил гражданские требования потерпевшей о возмещении материального ущерба и морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
