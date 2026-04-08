Происшествия

Жуткая трагедия в Шымкенте: школьник покончил жизнь самоубийством

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 18:52 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте зафиксирована еще одна трагедия. Ученик 8-го класса покончил жизнь самоубийством. Прибывшим на место медикам не удалось его спасти, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Otyrar, информацию подтвердили в городском управлении образования. По данным ведомства, трагедия произошла 6 апреля, когда школьник находился дома.

"Подростка нашли родственники. На место была вызвана скорая помощь. Однако к моменту прибытия врачей у ученика отсутствовали признаки жизни", – прокомментировали в Управлении образования Шымкента.

По официальным данным, подросток ранее не состоял на специальном медицинском учете. Причины его поступка пока неизвестны. В полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело и начаты следственные действия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.

Канат Болысбек
