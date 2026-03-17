Происшествия

Пострадавшего от ожогов четырехлетнего ребенка доставили спецбортом в Тараз

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 02:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям экстренно задействовали для спасения четырехлетнего ребенка. Малыш получил серьезные ожоги – пострадало около 20% тела, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, сначала вертолет привез из областного центра бригаду опытных врачей. На месте медики быстро оказали ребенку первую помощь и, как только его состояние позволило транспортировку, решили немедленно везти малыша в больницу.

"Ребенка в сопровождении специалистов доставили по воздуху в Тараз, где его госпитализировали в специализированное отделение городской больницы для дальнейшего лечения", – сообщает пресс-служба МЧС РК 17 марта 2026 года.

По данным спасателей, использование санитарной авиации позволило избежать длительной транспортировки по автодорогам, что значительно снизило нагрузку на маленького пациента.

Ранее с помощью санитарной авиации новорожденных близнецов эвакуировали на вертолете в ВКО.

