Пострадавшего от ожогов четырехлетнего ребенка доставили спецбортом в Тараз

В Жамбылской области вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям экстренно задействовали для спасения четырехлетнего ребенка. Малыш получил серьезные ожоги – пострадало около 20% тела, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, сначала вертолет привез из областного центра бригаду опытных врачей. На месте медики быстро оказали ребенку первую помощь и, как только его состояние позволило транспортировку, решили немедленно везти малыша в больницу.

"Ребенка в сопровождении специалистов доставили по воздуху в Тараз, где его госпитализировали в специализированное отделение городской больницы для дальнейшего лечения", – сообщает пресс-служба МЧС РК 17 марта 2026 года.

По данным спасателей, использование санитарной авиации позволило избежать длительной транспортировки по автодорогам, что значительно снизило нагрузку на маленького пациента.

