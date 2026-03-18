В Алматы произошел крупный пожар в мастерской по ремонту электромобилей

В Алматы утром 18 марта 2026 года произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО) электромобилей, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожарные были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, мкр. Нур-Алатау, улица Болтириковой.

"По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение в помещениях автосервиса. Угроза распространения огня на соседнее жилое здание была устранена", – говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы сообщают, что внутри горели четыре автомобиля.

