Происшествия

Браконьера с крупным уловом задержали в области Жетысу

Браконьера с крупной партией рыбы задержали в Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 00:19 Фото: пресс-служба МВД
В области Жетысу полицейские задержали молодого браконьера. Его подозревают в незаконном вылове десятков килограммов рыбы, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что 25-летний мужчина ловил рыбу, используя запрещенные снасти, – сети из монофильного волокна, которые, по мнению экологов, сильно вредят водной фауне.

Подозреваемого взяли с поличным в ходе очередного оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" на территории Саркандского района, на побережье озера Балхаш, рассказали в пресс-службе МВД 18 февраля 2026 года.

Из нелегального оборота изъято более 66 килограммов рыбы, в том числе свыше 51 кг судака и более 14 кг леща.

По подсчетам экспертов, ущерб, причиненный рыбным ресурсам, превысил 470 тысяч тенге. Конфискованную рыбу поместили в специализированные холодильники до вынесения судебного решения.

По данному факту заведено уголовное дело. Браконьеру грозит крупный штраф или даже лишение свободы.

Специалисты отмечают, что использование браконьерских сетей приводит к массовой гибели рыбы, нарушению естественного воспроизводства популяций и постепенному истощению водоемов.

Ранее Zakon.kz писал о том, что акмолинского егеря заподозрили в незаконной охоте.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Ключи к чужим домам: подозреваемого в квартирных кражах задержали в Алматы
00:47, 19 февраля 2026
Ключи к чужим домам: подозреваемого в квартирных кражах задержали в Алматы
Крупную партию марихуаны изъяли в области Жетысу
16:33, 22 февраля 2025
Крупную партию марихуаны изъяли в области Жетысу
До 12 лет грозит браконьерам, задержанным в заповеднике
08:52, 28 января 2026
До 12 лет грозит браконьерам, задержанным в заповеднике
