#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.49
556.75
5.79
Происшествия

Младенец умер у порога больницы в Атырау: родители винят врачей

Фото: akorda.kz
В Атырау шестимесячный ребенок умер у порога больницы. Родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвиняют врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" 19 марта 2026 года, когда состояние ухудшилось, родители повезли младенца из Кызылкогинского района в Атырау самостоятельно. Дорога заняла несколько часов.

"Нам не смогли поставить точный диагноз, не оказали должного лечения и отказали в санавиации. В итоге везли ребенка около шести часов, и он умер", – рассказали родители.

Они также отмечают, что во время врачебного консилиума не было предложено проведение санации, что, по их мнению, могло повлиять на исход. По словам родителей, ребенок скончался уже в Атырау, у входа в областную больницу.

На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. В управлении здравоохранения сообщили, что проводится проверка, а окончательные выводы возможны только после судебно-медицинской экспертизы.

"Все случаи смерти детей до одного года подлежат обязательной судебно-медицинской экспертизе. После ее результатов будут приняты соответствующие меры", – сообщил руководитель управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Похожая трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

Канат Болысбек
Читайте также
В Алматинской области родители обвиняют медиков в смерти младенца
06:24, 04 августа 2023
В Алматинской области родители обвиняют медиков в смерти младенца
Младенец умер при родах в Акмолинской области: родные винят врача
17:19, 21 октября 2024
Младенец умер при родах в Акмолинской области: родные винят врача
В больнице Костаная умер 10-месячный малыш: родители винят врачей
14:38, 11 ноября 2024
В больнице Костаная умер 10-месячный малыш: родители винят врачей
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
18:42, Сегодня
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
18:24, Сегодня
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
17:44, Сегодня
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
17:22, Сегодня
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
