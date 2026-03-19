Младенец умер у порога больницы в Атырау: родители винят врачей

В Атырау шестимесячный ребенок умер у порога больницы. Родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвиняют врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" 19 марта 2026 года, когда состояние ухудшилось, родители повезли младенца из Кызылкогинского района в Атырау самостоятельно. Дорога заняла несколько часов.

"Нам не смогли поставить точный диагноз, не оказали должного лечения и отказали в санавиации. В итоге везли ребенка около шести часов, и он умер", – рассказали родители.

Они также отмечают, что во время врачебного консилиума не было предложено проведение санации, что, по их мнению, могло повлиять на исход. По словам родителей, ребенок скончался уже в Атырау, у входа в областную больницу.

На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. В управлении здравоохранения сообщили, что проводится проверка, а окончательные выводы возможны только после судебно-медицинской экспертизы.

"Все случаи смерти детей до одного года подлежат обязательной судебно-медицинской экспертизе. После ее результатов будут приняты соответствующие меры", – сообщил руководитель управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Похожая трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.