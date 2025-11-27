Отец погибшей девочки рассказал, что происходило в столичной стоматологии в тот роковой день
По его словам, он узнал о произошедшем от супруги, которая сообщила ему о приезде бригады скорой помощи.
"На тот момент я находился неподалеку – примерно в трех-четырех минутах езды от клиники. Я прибыл туда почти сразу. Уже работала бригада скорой медицинской помощи", – озвучил Кумаров.
Он рассказал, что после его прибытия в клинику им вместе с женой пришлось ожидать около 35-40 минут.
"После этого старший – я не знаю, фельдшер он или кто-то из бригады скорой помощи, попросил у нас данные: кто мы, кем являемся, наши данные и данные ребенка. Дальше все происходило уже внутри. Фиксацию момента смерти и остальные действия проводили сами анестезиологи и скорая медицинская помощь. Позже эта информация была озвучена уже при комплексной проверке и экспертизе", – продолжил отец девочки.
Сегодня, 27 ноября 2025 года, в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.
Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.
Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.
25 ноября 2025 года прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.