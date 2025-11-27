#АЭС в Казахстане
Общество

Отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии

Астана, стоматология , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 20:40 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
После заседания суда по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники Астаны, где умерла трехлетняя девочка, ее отец Талгат Кумаров рассказал, почему доверился врачам, передает корреспондент Zakon.kz.

Отец погибшей считает, что круг лиц, причастных к смерти ребенка, гораздо шире и не ограничивается только анестезиологом.

"Вопрос в том, что мы не просто так обратились в эту клинику. Ранее наша старшая дочь уже лечилась там – пусть и короткий промежуток времени. Нам изначально сделали чистку и отправили сдавать анализы – УЗИ сердца и другие процедуры. Нам сообщили, что все это необходимо. Все было оплачено, все пройдено нашим ребенком, и с нашей, родительской стороны, она был полностью подготовлена к процедуре. Но при таком объеме лечения, как говорится, ответственны в первую очередь стоматолог, анестезиолог и любые другие специалисты – это врачи, а уже потом узкие профессионалы. Соответственно, они недооценили возможные риски, которые могли возникнуть", – заявил Талгат Кумаров.

Отец пояснил, что еще на первом приеме спросил врачей – не слишком ли велик объем предстоящего лечения, и можно ли разделить процедуры. По его словам, специалисты уверили его, что это обычная практика, ребенок по анализам все выдержит и поводов для беспокойства нет. Доверившись этим словам, родители согласились на лечение и стали ждать результата.

Сегодня, 27 ноября 2025 года, в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Клак (Бушина) Юлия, работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.

25 ноября 2025 года прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
