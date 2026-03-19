Происшествия

Нелегальный сбыт вейпов пресекли в Шымкенте: изъято 332 устройства

Фото: unsplash
В Шымкенте выявили и пресекли деятельность мужчины, занимавшегося незаконной реализацией вейпов. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, подозреваемый активно продвигал и сбывал продукцию через мессенджер. Онлайн-реклама позволяла ему находить покупателей и распространять устройства.

При проверке у мужчины изъято 332 единицы электронных систем потребления на общую сумму свыше 3 млн тенге. Вся продукция изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

"Полиция предупреждает, что незаконный оборот и реализация электронных систем потребления находятся под особым контролем стражей порядка, и все подобные факты будут пресекаться в рамках действующего законодательства", – рассказали в пресс-службе ДП.


26 января 2026 года стало известно, что Департаментом АФМ по области Улытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к платежному инструменту (дропперство).

Канат Болысбек
