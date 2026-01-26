У казахстанца на счетах в банке нашли и арестовали 30,7 млн тенге: в АФМ озвучили причину

Департаментом АФМ по области Улытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство), сообщает Zakon.kz.

Подробности 26 января 2026 года раскрыли в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:

"С 2024 года житель Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей – через привлеченного курьера. В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал "дроп-схему": за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо – дроппера".

В АФМ уточнили, что в ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.

"В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге", – добавили в пресс-службе агентства.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в АФМ, иная информация разглашению не подлежит.

"С сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды, ст. 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – напомнили в пресс-службе АФМ РК.

В Казахстане продажа вейпов запрещена с июня 2024 года.