Общество

У казахстанца на счетах в банке нашли и арестовали 30,7 млн тенге: в АФМ озвучили причину

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:29 Фото: freepik
Департаментом АФМ по области Улытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство), сообщает Zakon.kz.

Подробности 26 января 2026 года раскрыли в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:

"С 2024 года житель Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей – через привлеченного курьера. В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал "дроп-схему": за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо – дроппера".

В АФМ уточнили, что в ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.

"В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге", – добавили в пресс-службе агентства.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в АФМ, иная информация разглашению не подлежит.

"С сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды, ст. 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – напомнили в пресс-службе АФМ РК.

фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:29
Дропперство: как не стать участником незаконных схем

В Казахстане продажа вейпов запрещена с июня 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
