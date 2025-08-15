#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
События

Вейпы на 6 миллиардов: в Астане раскрыта подпольная "империя"

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 09:28 Фото: unsplash
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане выявил и пресек деятельность крупной сети, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет (вейпов), ароматизаторов и жидкостей, сообщает Zakon.kz.

Известно, что продукция распространялась по всему Казахстану через Telegram и курьерскую доставку. В ходе оперативных мероприятий были найдены 5 складов, где хранилось более 490 тысяч вейпов.

Доход от незаконной реализации мог составить свыше 6 миллиардов тенге.

Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

"Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге", – подчеркнули в пресс-службе АФМ.

С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.

Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении их избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Днем ранее в АФМ заявили, что в Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, работающих через платформу "Даму бала".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев назначил заместителя министра обороны
События
09:36, Сегодня
Токаев назначил заместителя министра обороны
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
События
20:03, 14 августа 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
Акмолинская область укрепляет спортивную инфраструктуру: строятся ФОК и открытый спорткомплекс
События
18:08, 14 августа 2025
Акмолинская область укрепляет спортивную инфраструктуру: строятся ФОК и открытый спорткомплекс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: