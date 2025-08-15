Вейпы на 6 миллиардов: в Астане раскрыта подпольная "империя"
Известно, что продукция распространялась по всему Казахстану через Telegram и курьерскую доставку. В ходе оперативных мероприятий были найдены 5 складов, где хранилось более 490 тысяч вейпов.
Доход от незаконной реализации мог составить свыше 6 миллиардов тенге.
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
"Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге", – подчеркнули в пресс-службе АФМ.
С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении их избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Днем ранее в АФМ заявили, что в Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, работающих через платформу "Даму бала".