Вейпы на 6 миллиардов: в Астане раскрыта подпольная "империя"

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане выявил и пресек деятельность крупной сети, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет (вейпов), ароматизаторов и жидкостей, сообщает Zakon.kz.

Известно, что продукция распространялась по всему Казахстану через Telegram и курьерскую доставку. В ходе оперативных мероприятий были найдены 5 складов, где хранилось более 490 тысяч вейпов.

Доход от незаконной реализации мог составить свыше 6 миллиардов тенге.

Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

"Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге", – подчеркнули в пресс-службе АФМ.

С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.

Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении их избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

