Водитель под веществами обвинил полицию в беспределе в области Абай

В области Абай разгорелся скандал вокруг задержания водителя, обвинившего полицию в произволе и незаконном удержании. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в Сети 28 марта 2026 года. На кадрах мужчина утверждает, что несмотря на результаты медицинской экспертизы, подтвердившей отсутствие у него алкогольного опьянения, полицейские якобы пытаются незаконно лишить его водительских прав и в течение четырех часов удерживают возле здания областной больницы.

По словам автора ролика, сотрудники полиции игнорируют выводы врачей и отказываются возвращать документы, мешая продолжению дальней поездки.

"Написано, что опьянение не выявлено. Но вот эти сотрудники с врачами не согласны. Что они хотят доказать, кому они хотят доказать, я не могу понять. Дорога не близкая, ехать нам еще 15-16 часов. Вот эти люди, трудно их такими назвать, не хотят с этим смириться, не отпускают", – сказал он на видео.

Однако в пресс-службе Департамента полиции области Абай представили иную версию событий, подчеркнув, что действия стражей порядка были полностью правомерными и осуществлялись в рамках закона.

По данным ведомства, 26 марта текущего года в Аягозе был остановлен автомобиль марки "ГАЗ" под управлением 37-летнего водителя. В рамках проверки водитель был направлен на медицинское освидетельствование.

"По результатам экспертизы установлен факт употребления наркотических средств. Несмотря на то, что состояние наркотического опьянения на момент освидетельствования не зафиксировано, наличие наркотических веществ в организме подтверждено лабораторно", – рассказали 28 марта 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В полиции напомнили: с 13 марта 2026 года в Казахстане введена ответственность за немедицинское употребление наркотиков. Согласно новым нормам, для привлечения к ответу достаточно самого факта наличия запрещенных веществ в организме, даже если внешние признаки опьянения отсутствуют.

"Таким образом, действия сотрудников полиции были полностью правомерными и осуществлялись строго в рамках действующего законодательства. Водитель привлечен к административной ответственности, материалы направлены в суд. Особо отмечаем: водитель не имеет права употреблять наркотические вещества ни при каких обстоятельствах. Управление транспортом – это зона повышенной ответственности, где цена ошибки – человеческая жизнь", – добавили в ДП.

