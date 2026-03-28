#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Происшествия

Водитель под веществами обвинил полицию в беспределе в области Абай

Фото: unsplash
В области Абай разгорелся скандал вокруг задержания водителя, обвинившего полицию в произволе и незаконном удержании. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в Сети 28 марта 2026 года. На кадрах мужчина утверждает, что несмотря на результаты медицинской экспертизы, подтвердившей отсутствие у него алкогольного опьянения, полицейские якобы пытаются незаконно лишить его водительских прав и в течение четырех часов удерживают возле здания областной больницы.

По словам автора ролика, сотрудники полиции игнорируют выводы врачей и отказываются возвращать документы, мешая продолжению дальней поездки.

"Написано, что опьянение не выявлено. Но вот эти сотрудники с врачами не согласны. Что они хотят доказать, кому они хотят доказать, я не могу понять. Дорога не близкая, ехать нам еще 15-16 часов. Вот эти люди, трудно их такими назвать, не хотят с этим смириться, не отпускают", – сказал он на видео.

Однако в пресс-службе Департамента полиции области Абай представили иную версию событий, подчеркнув, что действия стражей порядка были полностью правомерными и осуществлялись в рамках закона.

По данным ведомства, 26 марта текущего года в Аягозе был остановлен автомобиль марки "ГАЗ" под управлением 37-летнего водителя. В рамках проверки водитель был направлен на медицинское освидетельствование.

"По результатам экспертизы установлен факт употребления наркотических средств. Несмотря на то, что состояние наркотического опьянения на момент освидетельствования не зафиксировано, наличие наркотических веществ в организме подтверждено лабораторно", – рассказали 28 марта 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В полиции напомнили: с 13 марта 2026 года в Казахстане введена ответственность за немедицинское употребление наркотиков. Согласно новым нормам, для привлечения к ответу достаточно самого факта наличия запрещенных веществ в организме, даже если внешние признаки опьянения отсутствуют.

"Таким образом, действия сотрудников полиции были полностью правомерными и осуществлялись строго в рамках действующего законодательства. Водитель привлечен к административной ответственности, материалы направлены в суд. Особо отмечаем: водитель не имеет права употреблять наркотические вещества ни при каких обстоятельствах. Управление транспортом – это зона повышенной ответственности, где цена ошибки – человеческая жизнь", – добавили в ДП.

Ранее мы писали, что полицейские в 2025 году изъяли около 49 тонн наркотиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Главу отдела полиции в области Абай обвинили в стрельбе из рогатки по подчиненным
20:07, 11 июля 2025
Главу отдела полиции в области Абай обвинили в стрельбе из рогатки по подчиненным
Один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на шахте в области Абай
19:42, 19 марта 2026
Один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на шахте в области Абай
Военнослужащий погиб в области Абай
20:01, 05 марта 2026
Военнослужащий погиб в области Абай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Титулованный теннисист оценил психологическое преимущество Соболенко над Рыбакиной
18:21, Сегодня
Титулованный теннисист оценил психологическое преимущество Соболенко над Рыбакиной
Сильнейший теннисист Казахстана будет защищать титул в Китцбюэле
17:49, Сегодня
Сильнейший теннисист Казахстана будет защищать титул в Китцбюэле
Бывший тренер Рыбакиной собрал "идеального теннисиста"
17:20, Сегодня
Бывший тренер Рыбакиной собрал "идеального теннисиста"
"Катастрофой" обернулся матч Казахстан - Украина на чемпионате Европы по футболу
16:50, Сегодня
"Катастрофой" обернулся матч Казахстан - Украина на чемпионате Европы по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: