Случайный пассажир: почти 3 кг психотропных веществ изъяли у клиента такси в Караганде

В Караганде мужчина пытался провезти в такси почти три килограмма запрещенных веществ. Но доехать до пункта назначения пассажиру не удалось, машину остановили полицейские, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области в ходе спецоперации задержали 34-летнего жителя областного центра. Оперативники начали наблюдать за подозреваемым, когда он забрал закладку в одном из городов-спутников, рассказали в пресс-службе МВД 18 марта 2026 года.

После получения груза мужчина вызвал такси и отправился в Караганду. Вот только доехать до нужного места не смог: полицейские перехватили автомобиль на трассе.

Во время досмотра пассажир добровольно выдал сверток, в котором лежали шесть полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Эксперты подтвердили: изъятое является психотропным веществом A-PVP общим весом 2 кг 850 г.

Задержанный, по его словам, работал по указанию анонимного куратора и должен был перевезти товар в новое место хранения. Следователи завели уголовное дело, подозреваемого взяли под стражу, он может получить от пяти до десяти лет тюрьмы.

