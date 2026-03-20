На западе Казахстана в массовой драке погиб подросток
Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
"Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Теперь действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
Ход расследования находится на контроле начальника Департамента полиции.
"Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", – заключили стражи порядка.
