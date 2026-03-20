#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Происшествия

На западе Казахстана в массовой драке погиб подросток

Фото: pexels
Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.

"Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Теперь действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Ход расследования находится на контроле начальника Департамента полиции.


"Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", – заключили стражи порядка.

Немного ранее мы рассказывали, что в небольшом городе Арысь двух братьев избили из-за 500 тенге. Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
