Толпа жестоко избила двух братьев из-за 500 тенге на юге Казахстана

В Казнете распространяют информацию о том, что в небольшом городе Арысь двух братьев избили из-за 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации в социальных сетях, "толпа парней" избила двух братьев 16 и 30 лет. Всему виной послужила недействительная купюра в 500 тенге. Также отмечается, что нападавшие повредили имущество и украли часть товара из магазина.

В дополнении сказано, что после произошедшего в больницу к пострадавшим приходили с угрозами.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области уточнили, что заявление о конфликте в одном из магазинов райцентра поступило в полицию 12 марта 2026 года.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участники произошедшего установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время досудебное расследование продолжается по признакам преступления, предусматривающего ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Известно, что двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Также теперь проводится комплекс процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное расследование.

Иная информация в интересах следствия, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

В заключительной части стражи порядка напомнили, что за любые нарушения общественного порядка, сопряженные с применением насилия или его угрозой, предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы.

