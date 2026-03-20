Человек трагически погиб на пр. аль-Фараби в Алматы

В Алматы утром 20 марта 2026 года в центре Алматы человек упал с моста и разбился насмерть, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Сообщалось, что якобы на пр. аль-Фараби, в районе Парка Первого президента, сбили насмерть сотрудника коммунальных служб. Однако очевидец уточнила, что это был не наезд: "спрыгнул (или упал) человек с моста и разбился насмерть".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

"Мотив и обстоятельства устанавливаются", – говорится в комментарии.

17 марта стало известно, что полиция расследует гибель ученицы седьмого класса одной из частных школ по статье "Доведение до самоубийства".