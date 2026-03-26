Происшествия

Служебное расследование и состояние подозреваемого: глава ДП Алматы раскрыл подробности ДТП на аль-Фараби

Фото: polisia.kz
Сегодня, 26 марта 2026 года, во время отчетной встречи с населением начальник Департамента полиции (ДП) Алматы Айдын Кабдулдинов раскрыл подробности резонансного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), унесшего жизни 3 человек, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

"Водитель автомашины Zeekr в настоящее время находится в больнице, принимает лечение. С ним пока еще следственные действия не проводились, так как он находится в реанимации", – рассказал Айдын Кабдулдинов.

Глава ДП Алматы отметил, что после перевода в палату в отношении водителя Zeekr "будет избрана мера пресечения – арест".

"При поступлении в больницу у водителя автомашины был произведен забор крови, но пока результатов еще нет. Результаты будут, мы вам дополнительно сообщим", – заверил Айдын Кабдулдинов.

Также он прокомментировал информацию из социальных сетей, в которой говорилось, что якобы Zeekr участвовал в гонке с другим авто, к которой, возможно, был причастен высокопоставленный полицейский.

"По сотрудникам полиции департаментом полиции проводится служебное расследование. Будет дана четкая правовая оценка действиям сотрудников и будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны", – подчеркнул Айдын Кабдулдинов.

21 марта 2026 года в 03:30 в Алматы произошла смертельная авария. По данным полиции, водитель Zeekr на пр. аль-Фараби выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mercedes. В результате ДТП водитель Mercedes и 2 его пассажира скончались на месте происшествия.


Нужно менять правила игры: депутат предлагает нарушителей ПДД лишать ряда привилегий

25 марта в Алматы на том же пр. аль-Фараби насмерть сбили женщину.

Динара Халдарова
