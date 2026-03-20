Покалеченного мужчину нашли в опасном овраге в Петропавловске

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Петропавловске по улице Казахстанской правды очевидец сообщил о мужчине, который упал в овраг и не мог самостоятельно выбраться. По его словам, пострадавший находился в сознании, но нуждался в срочной помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, на место незамедлительно прибыли спасатели. "Ситуация осложнялась рельефом местности, поэтому для подъема мужчины было использовано альпинистское снаряжение. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников, пострадавшего удалось аккуратно извлечь из оврага", – говорится в сообщении. После спасения мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в больницу. Очередной случай напоминает: внимательность и неравнодушие очевидцев играют важную роль в спасении человеческих жизней. Ранее трогательный подвиг алматинцев превратили в арт-объект.

