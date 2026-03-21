Происшествия

Три человека погибли в страшном ДТП в Алматы

Фото: pexels
Выезд на встречку в Алматы обернулся смертельной аварией. Ночью в мегаполисе произошла трагедия на проспекте аль-Фараби, передает корреспондент Zakon.kz

Как сообщили в дежурной части управления административной полицией города Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 марта 2026 года, в 03:30 в Медеуском районе города Алматы.

"Водитель автомашины марки Zeekr, следуя по проспекту аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Мендикулова, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes, который следовал на восток. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Mercedes и два его пассажира скончались на месте происшествия".ДП Алматы

Водитель автомашины Zeekr с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города.

Как уточнили в Департаменте полиции мегаполиса, по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех человек, управлением дознания Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело.

Досудебное расследование продолжается.

Накануне стало известно, что на пр. аль-Фараби в Алматы трагически погиб человек, упав с пешеходного моста.

Оксана Житникова
Читайте также
Смертельное ДТП в Алматы: автомобиль сбил женщину, врезался в столб и перевернулся
10:44, 19 января 2025
Смертельное ДТП в Алматы: автомобиль сбил женщину, врезался в столб и перевернулся
Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы – очевидцы
05:20, 04 мая 2025
Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы – очевидцы
Протаранила на полном ходу: женщина-пассажир погибла в ДТП в Алматы
14:14, 18 апреля 2025
Протаранила на полном ходу: женщина-пассажир погибла в ДТП в Алматы
Читайте также
Топовый француз отказался от боя в Белом доме
10:45, Сегодня
Топовый француз отказался от боя в Белом доме
"Всё прошло гладко": мировой теннис оценил триумф Рыбакиной в казахском дерби в США
10:04, Сегодня
"Всё прошло гладко": мировой теннис оценил триумф Рыбакиной в казахском дерби в США
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
09:23, Сегодня
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
08:51, Сегодня
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
