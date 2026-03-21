Три человека погибли в страшном ДТП в Алматы

Выезд на встречку в Алматы обернулся смертельной аварией. Ночью в мегаполисе произошла трагедия на проспекте аль-Фараби, передает корреспондент Zakon.kz

Как сообщили в дежурной части управления административной полицией города Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 марта 2026 года, в 03:30 в Медеуском районе города Алматы.

"Водитель автомашины марки Zeekr, следуя по проспекту аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Мендикулова, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes, который следовал на восток. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Mercedes и два его пассажира скончались на месте происшествия". ДП Алматы

Водитель автомашины Zeekr с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города.

Как уточнили в Департаменте полиции мегаполиса, по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех человек, управлением дознания Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело.

Досудебное расследование продолжается.

Накануне стало известно, что на пр. аль-Фараби в Алматы трагически погиб человек, упав с пешеходного моста.