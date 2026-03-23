8 человек пострадали при взрыве газа в одной из многоэтажек Шахтинска
Фото: ДЧС Карагандинской области
Ночью 23 марта 2026 года в городе Шахтинске произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газового баллона, что привело к пожару. Пострадали 8 человек, включая 5 полицейских, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, спасатели и пожарные прибыли к месту в течение 4 минут после получения сообщения. По прибытии было установлено, что происходит возгорание мебели и домашних вещей.
Силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы 5 человек с верхних этажей. До прибытия пожарных сотрудники полиции также эвакуировали жителей, остальные жильцы покинули здание самостоятельно.
"Для жильцов организован обогрев с использованием вахтового автомобиля МЧС. Также развернут пункт обогрева. В результате происшествия пострадали 8 человек, из них 5 – сотрудники полиции. Все они доставлены в медицинское учреждение".
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на общей площади 40 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript