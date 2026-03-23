Тайный спуск в шахту закончился смертью старателя: детали ЧП в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая на шахте. В результате незаконного проникновения на нижний горизонт объекта один человек погиб, еще двое получили различные травмы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, трагический инцидент произошел 23 марта текущего года в поселке Бестобе.

По предварительным данным, трое незаконных старателей проникли на нижний горизонт шахты, где в ходе несанкционированных работ получили травмы различной степени тяжести.

"В результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

