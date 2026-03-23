Происшествия

Тайный спуск в шахту закончился смертью старателя: детали ЧП в Акмолинской области

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 19:43 Фото: pxfuel
В Акмолинской области полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая на шахте. В результате незаконного проникновения на нижний горизонт объекта один человек погиб, еще двое получили различные травмы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, трагический инцидент произошел 23 марта текущего года в поселке Бестобе.

По предварительным данным, трое незаконных старателей проникли на нижний горизонт шахты, где в ходе несанкционированных работ получили травмы различной степени тяжести.

"В результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на шахте в области Абай.

Канат Болысбек
Рабочий погиб на шахте "Казахмыса"
Один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на шахте в области Абай
В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота
"Я сказала "ДА": Абиба Абужакынова сообщила, что выходит замуж
Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга в Майами
Экс-игрок "Порту" будет работать в клубе КПЛ
Команда Red Dragon пробудила Дракона: семейный триумф покорил Red Bull Jump & Freeze
